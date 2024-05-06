Yalı Mahallesi metruk binanın yıkımını istiyor

BELEDİYEYE BAŞVURDUK

Eski ve yıkılmakla yüz yüze olan bina ile ilgili önlem isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili adıl atılmasını istiyor. Bölge sakinleri gazetemize gönderdikleri açıklamada, “Evimizin tam önünde bu eski ve metruk binanın yıkılması için Gölcük Belediyesine müracaat ettik. Bahse konu binanın yakın çevresinde yaklaşık 50 konut ve bu konutlarda yaşayan çocuk, yaşlı ve diğer bireyler bulunmaktadır. Bu metruk binada Gölcük Belediyesi’nin de hisse sahibi olduğunu öğrendik.

GÜVENLİK RİSKİ VAR

Söz konusu binanın Anıtlar Kurulunda tarihi eser vasfının olmadığını öğrenmiş öğrendik. Ancak Gölcük Belediyesi ilgilileri tarafından binanın tarihi eser olduğu yönünde tarafımıza bilgi veriyor ve yıkım yapılmıyor. Söz konusu bina tarihi eser ise korumaya alınması yönünde de talepte bulunduk. Ancak bu konuda bir bilgi verilmedi. Tarihi eser ya da değil, Kamu Kurumlarının vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak gibi bir zorunlulukları var. Bu sorumluluk nedeniyle burada önlem almasını istiyoruz. Yangın, yıkılma gibi birçok tehlikeyi içinde barındırıyor. Her halükarda bu bina çevresi için tehlike arz etmektedir. Belediyemizin bu sorunu çözmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.