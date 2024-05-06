Sabancı Caddesi’ne yol çizgisi talebi var

Ancak bu süreçte biten yerlerle ilgili eksikler vatandaşların gözünden kaçmıyor. Her gün Stadyum Yolu projesinin tamamlanan noktaları ile ilgili şikayetler geliyor. Kartepe Sabancı Caddesi’nin yol çizgilerinin olmaması nedeniyle özellikle fabrikalara giden tırların olduğu saatlerde sürücülerin zor zamanlar yaşadığını belirten vatandaşlar, “Sabancı Caddesi ve devamındaki Stadyum yolunda çizgi çalışmalarının kısa zamanda yapılmasını istiyoruz. Bu bölgede ağır araçlarda geçiyor. Gerçekten zaman zaman yol çizgileri olmaması nedeniyle sürücüler kaza riski atlatıyor” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.