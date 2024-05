Vatandaşlar: Ekmek zammına itiraz edilmeli

200 gram ekmeğin fırınlarda 10 liraya, halk ekmek büfelerinde ise 7,5 liraya satılmasına karşı vatandaşlar, “Artık soframıza ekmek de götüremeyeceğiz” diyerek tepki veriyor. Gerek gazetemizi arayan gerekse de ihbar hattımıza şikayette bulunan vatandaşların ortak talebi zamma karşı valiliğin itiraz etmesi. Vatandaşlar Vali Seddar Yavuz’un ekmek zammına itiraz etmesi ve mahkemelerin bu itirazı kısa zamanda değerlendirerek karara bağlamasını istiyor. Hayat pahalılığının her geçen gün arttığını belirten vatandaşlar, “Artık soframıza et gelmez oldu. Her şeyi hesap ederek almak zorunda kaldık. Sadece temel ihtiyaçlarımızı alabiliyoruz. Çocuklarımızın yeterli besine ulaşmıyor. Şimdi sofralarımızda karnımızı doyurduğumuz ekmeğimiz de zamlandı. Gerçekten artık soframıza ekmek de götüremeyecek duruma geldik. Valimizin bu duruma bir el atmasını istiyoruz” dedi.