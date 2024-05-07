Akçaovalılar yollarına asfalt istiyor

Kandıra’nın en fazla nüfusa sahip köylerinin olduğu bölgenin Akçaova bölgesi olduğunu hatırlatan köylüler, “Bizim köyün yolu yol olmaktan çıkmış, yolun her yeri çökmüş, belediye tarafından yapılacağı gerekçesi ile kazılan yerler öylece bırakılmış. Biz yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Akçaova ve bölgesinde insanların yaşadığı unutulmamalı. Biz gerçekten bu yolu kullanırken çok büyük zorluk yaşıyoruz. Hele köy otobüsleri artık bu yolda o kadar yavaş geliyor ki yolculuklarımız saatler alıyor. Belediyeden talebimiz bu yollarımızın elden geçirilmesi. Hazır yaz ayları gelmişken bu çalışmanın başlamasını istiyoruz” dedi.