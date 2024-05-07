“Ya durak yapılsın ya oturma bankı verilsin”

5’inci durağın karşısına durak ya da bir oturma bankı konulması için Büyükşehir ve Ulaşım Park’a başvurduklarını söyleyen vatandaşlar, “Ancak her iki kurumda bize yeterli bank olmadığı cevabı verdi. Bölgemizde 30 dakika arayla iki otobüs hizmet vermekte. Aracı kaçırdığınızda yaşlı, çocuk, engelli herkes 30 dakika durak olmayan yerde ayakta araç bekliyor. Gerçekten insanlar için zor oluyor. Bu kadar süre yaşlıların ve engellilerin ayakta kalması gerçekten büyük bir eziyet oluyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin talebimizi tekrar gözden geçirerek uygun görmesini bekliyoruz” dedi.