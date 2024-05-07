“Ya durak yapılsın ya oturma bankı verilsin”

5’inci durağın karşısına durak ya da bir oturma bankı konulması için Büyükşehir ve Ulaşım Park’a başvurduklarını söyleyen vatandaşlar, “Ancak her iki kurumda bize yeterli bank olmadığı cevabı verdi. Bölgemizde 30 dakika arayla iki otobüs hizmet vermekte. Aracı kaçırdığınızda yaşlı, çocuk, engelli herkes 30 dakika durak olmayan yerde ayakta araç bekliyor. Gerçekten insanlar için zor oluyor. Bu kadar süre yaşlıların ve engellilerin ayakta kalması gerçekten büyük bir eziyet oluyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin talebimizi tekrar gözden geçirerek uygun görmesini bekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.