“Musluktan su içemiyoruz”

Mahallelerine içme suyunun Karakaya bölgesinden geldiğini söyleyen vatandaşlar, “Biz burada çeşmeden su içemez hale geldik. İzmit’e çeşmeden su içerken burada içmek mümkün olmuyor. Bu konuda su idaresinden bir açıklama bekliyoruz. Su kaynattığımız tüm mutfak kaplarımızın altında kireç tabakası oluşuyor. Aynı zamanda yüzeylerde kireç lekeleri oluyor. Biz sularımızın bu kadar kireçli olmamasını istiyoruz” dedi.