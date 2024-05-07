Tepeköy’de yarım kalan kreş ne zaman bitecek?

İki yıldır yarım bir şekilde duran kreş inşaatının beklerken çürüdüğünü belirten vatandaşlar, “Konu ile ilgili belediyeye defalarca başvuruda bulunduk ama bir sonuç alamadık. Biz buranın bitirilmesini ve mahallemize kreş hizmetinin gelmesini istiyoruz. Biz de çocuklarımızı güvenli bir kreşe bırakıp işimize gitmek istiyoruz. Özellikle mahallede çalışmak isteyen ama çocuğunu bir yere bırakamadığı için çalışamayan kadınlar var. En çok da onlar bu kreşin bitmesini ve mahallemize kreş hizmetinin gelmesini istiyor. Bu konuda belediyenin gerekli çalışmayı yapmasını ve yarım kalan inşaatı bitirmesini istiyoruz” dedi.