Sürücülerin kavgasında kan aktı!

Güzeller Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde H.M. ile henüz kimliği öğrenilemeyen kişi arasında trafikte tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.M. aracın içindeyken bacağından yaralandı.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler, aracıyla olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bu arada, kavga sırasında H.M'nin kullandığı 41 SK 474 plakalı SUV tipi araç, park halindeki otomobile çarptı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.