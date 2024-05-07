07 May 2024 - 09:00 - Ekonomi

Gram altın kaç TL? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 7 Mayıs 2024 altın fiyatları)

Altın yatırımı yapanlar ya da yapacak olanlar gram altının kaç TL olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. 7 Mayıs 2024 Salı gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...