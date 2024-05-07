Aile katliamı! Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre akrabaları, Duygu Şirin ve eşi Şenol Şirin'e ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çilingir ile kapıyı açarak eve girdi. Eve giren ekipler 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.
İlk bilgilere göre Eşi Duygu Şirin (35) ile aralarında sorun olduğu öne sürülen Şenol Şirin (41) eşi ile tartıştıktan sonra cinnet getirerek eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra kendine de ateş ederek intihar etti.
Şenol Şirin'in Tekirdağ Emniyeti'nde memur olarak görev yaptığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.