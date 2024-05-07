DÜZELTME İLANI
Derince Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
12 Aylık Diş Protez Hizmet Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale kayıt numarası
: 2024/572470
1-İdarenin
a) Adresi
:İbni Sina Mah.Sürmeli Sok. 41900 Derince/Kocaeli
b) Telefon ve faks numarası
:262 229 33 30
c) Elektronik posta adresi
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
:
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
: -
b) Gazetenin ve internet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
:03.05.2024 tarihli Gazete:Derince Expres- İnternet Sitesi: www özgürkocaeli.com.tr
3-Düzeltilen [madde]
:
İdari Şartname
Madde 3: Zeyilname Öncesi: 27.05.2024 Saat:10:00 - Zeyilname Sonrası: 30.05.2024 Saat:10:00