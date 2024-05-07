07 May 2024 - 09:40- Ekonomi

Benzin ve motorine bu gece indirim geliyor

LPG'ye (otogaz) gelen indirimin ardından benzin ve motorinde de fiyat düşecek. 6 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı ve otogaz fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?