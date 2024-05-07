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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
07 May 2024 - 09:40- Ekonomi G:

Benzin ve motorine bu gece indirim geliyor

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LPG'ye (otogaz) gelen indirimin ardından benzin ve motorinde de fiyat düşecek. 6 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı ve otogaz fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Benzin ve motorine bu gece indirim geliyor mask
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor.

07 May 2024 - 09:40 - Ekonomi --- Okunma

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