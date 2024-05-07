Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde iddiaya göre, hareket halinde olan araç sürücüsü E.G, yol kenarında park halinde bekleyen kamyona arkadan çarptı.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekiplere sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından araç sürücüsü E.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
E.G olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırılırken, otomobil ise çekiciyle kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.