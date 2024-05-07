Sulama kanalında başı kesilmiş ceset bulundu

Merkez ilçesine bağlı Dere köyünde, terk edilmiş bir araç bulan vatandaşlar, durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu.
İhbar üzerine köye gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terk edilmiş halde bulunan aracın yakınında su kanalının altına atılmış halde başı kesilmiş bir ceset buldu. Başı kesilmiş cesedin Araç ilçesi İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür kayıp olan A.Y.’ye ait olduğu tahmin edilirken, jandarma ekipleri Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı.
Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği otopsi incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.
Öte yandan, jandarma ekipleri iz takip köpeği ve komando birliklerinin de desteğiyle su kanalında bulunan cesedin kayıp baş bölgesini bulmak için aramalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.