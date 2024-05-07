İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı

İsrail Savunma Kuvvetlerinin açıklamasına göre İsrail ordusu dün geceden itibaren Refah'ın sınırlı bir bölgesinde faaliyet göstermeye başladı.

İsrail güçleri, Mısır sınırındaki Refah geçiçişinin Gazze tarafındaki operasyonel kontrolü ele geçirdiğini ve özel kuvvetlerin bölgeyi taradığını söyledi. Bu durumda az da olsa insani yardımların geçtiği sınır kapısının kontrolü tamamen İsrail tarafına geçmiş oldu.

Refah'a sığınmış Filistinlilerin büyük çoğunluğunun ve bazı uluslararası kuruluşların askeri operasyon alanlarından tahliye edildiği açıklandı.

İsrail bu sabah düzenlenen basın toplantısında, Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan geçişlerin "güvenlik" gerkçesiyle kapatıldığını, güvenlik durumu izin verdiğinde yeniden açılacağını bildirdi.

GAZZE'DE ATEŞKES ÇIKMAZI

Hamas dün akşam arabulucular tarafından sunulan ateşkes teklifinin kabul edildiğini açıkladı. Hamas lideri Haniye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.

İsrail ordu radyosu ise bu açıklamanın ardından, Refah'a karadan saldırı hazırlıklarının "planlandığı gibi devam ettiğini" açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Savaş kabinesi, İsrail'in Refah'taki operasyonuna devam etmesi kararı aldı. Hamas'ın kabul ettiği teklif İsrail'in taleplerini karşılamaya uzak olsa da İsrail müzakereler için heyet gönderecek" açıklamasında bulundu.