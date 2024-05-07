Kahramanmaraş ve Kayseri'de deprem

KAHRAMANMARAŞ 2.3 İLE SALLANDI!

AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 07:40'ta Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7.96 km olarak kaydedildi.

KAYSERİ'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 04:25'te Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 1.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7.37 km olarak ölçüldü.

Kaynak: Habertürk