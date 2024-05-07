Eğitimde yeni müfredat tartışması: Yüzde 35 sadeleşti

26 Nisan'da müfredat taslağı paylaşıldı, görüş için belirlenen süre doldu. Taslakta bazı derslerin içeriği sadeleştirildi, bazı konular ise tamamen kaldırıldı. " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen yeni müfredatın, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli şekilde uygulanması bekleniyor.

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, "Bazı sınıflarda konu tekrarları vardı yani aynı konu ortaokulda da karşımıza çıkıyor aynı konu lisede de karşımıza çıkıyor. Öğretmenlerimizin müfredatı yetiştiremediği, ders saatlerinin yeterli gelmediği hatta 60-70 saate çıkması dahi telaffuz edildi. Bu mümkün olmadığına göre müfredat da yetişmediğine göre yapılacak olan şey seyreltmeydi."değerlendirmesinde bulundu.

"İNTEGRAL SAYISAL DERSLERİN TEMELİ"

Müfredatta yüzde 35 sadeleştirme yapıldı, özellikle de sayısal derslerin içeriği seyreltildi. Lisede, limit ve türev konularının kapsamı artırılırken, integral tamamen kaldırıldı. Ancak uzmanlara göre, sayısal derslerde birçok konunun temelinde bulunan integralin kaldırılması öğretmenleri zorlayabilir.

İntegral konusunun kaldırılmasına ilişkin konuşan Gültekin, "Matematiğe baktığınızda matematiğin kaç konusunu ilgilendiriyor integral. Fiziğin zaten temelini teşkil ediyor. Bunun yanında biyooji de var bunun yanında kimya da var. Olmadığı yer yok. Şimdi biz çocuklarımızı hayata hazırlıyorsak integral bunun içerisinde olması gerekir. Öbür taraftan türevin ve limitin sürelerini daha geniş tutuyorsunuz ama integralsiz bir türevden söz edemezsiniz integralsiz bir trigonmetri zaten olmaz. İntegralin olmadığı bir limitten söz edemezsinizç Evet seyreltilmesi gerekyiordu ama seyreltirken mükerrerler seyreltilmeli." dedi.

BAKAN BİLGİN'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Tartışmalara neden olan yeni müfredat ile ilgili eleştirilere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yanıt geldi. Milliyet Gazetesi'ne konuşan Tekin, "Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu dönemde, bilgi yüklemeye devam edersek çağdaş ülkelerden koparız " dedi. Yurtdışındaki örneklerde müfredatın hafifletildiğini vurgulayan Tekin, beceri temelli bir eğitim sistemi kurduklarını belirtti.