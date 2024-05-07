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Eğitimde yeni müfredat tartışması: Yüzde 35 sadeleşti

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yeni müfredat taslağı için eğitim uzmanlarının görüş açıklamaları sürüyor. Yüzde 35 oranında sadeleştirmenin yapıldığı taslakta bazı konuların tamamen kaldırılması eleştiriliyor. Kimi eğitimcilere göre, sayısal derslerde birçok konunun anlaşılabilmesi için gerekli olan "integralin" kaldırılması hem öğrencileri hem de öğretmenleri zorlayacak.

Eğitimde yeni müfredat tartışması: Yüzde 35 sadeleşti mask
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26 Nisan'da müfredat taslağı paylaşıldı, görüş için belirlenen süre doldu. Taslakta bazı derslerin içeriği sadeleştirildi, bazı konular ise tamamen kaldırıldı. " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen yeni müfredatın, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli şekilde uygulanması bekleniyor.

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, "Bazı sınıflarda konu tekrarları vardı yani aynı konu ortaokulda da karşımıza çıkıyor aynı konu lisede de karşımıza çıkıyor. Öğretmenlerimizin müfredatı yetiştiremediği, ders saatlerinin yeterli gelmediği hatta 60-70 saate çıkması dahi telaffuz edildi. Bu mümkün olmadığına göre müfredat da yetişmediğine göre yapılacak olan şey seyreltmeydi."değerlendirmesinde bulundu.

"İNTEGRAL SAYISAL DERSLERİN TEMELİ"

Müfredatta yüzde 35 sadeleştirme yapıldı, özellikle de sayısal derslerin içeriği seyreltildi. Lisede, limit ve türev konularının kapsamı artırılırken, integral tamamen kaldırıldı. Ancak uzmanlara göre, sayısal derslerde birçok konunun temelinde bulunan integralin kaldırılması öğretmenleri zorlayabilir.

İntegral konusunun kaldırılmasına ilişkin konuşan Gültekin, "Matematiğe baktığınızda matematiğin kaç konusunu ilgilendiriyor integral. Fiziğin zaten temelini teşkil ediyor. Bunun yanında biyooji de var bunun yanında kimya da var. Olmadığı yer yok. Şimdi biz çocuklarımızı hayata hazırlıyorsak integral bunun içerisinde olması gerekir. Öbür taraftan türevin ve limitin sürelerini daha geniş tutuyorsunuz ama integralsiz bir türevden söz edemezsiniz integralsiz bir trigonmetri zaten olmaz. İntegralin olmadığı bir limitten söz edemezsinizç Evet seyreltilmesi gerekyiordu ama seyreltirken mükerrerler seyreltilmeli." dedi.

BAKAN BİLGİN'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Tartışmalara neden olan yeni müfredat ile ilgili eleştirilere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yanıt geldi. Milliyet Gazetesi'ne konuşan Tekin, "Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu dönemde, bilgi yüklemeye devam edersek çağdaş ülkelerden koparız " dedi. Yurtdışındaki örneklerde müfredatın hafifletildiğini vurgulayan Tekin, beceri temelli bir eğitim sistemi kurduklarını belirtti.

# yeni, Türkiye, VAR

07 May 2024 - 10:13 - Eğitim --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Lider Öğrencileri - Açıkçası öğretmenler çalışmıyor. Öğrenciler de tembel...bu tembellikte diğer ülkelerle rekabet etmenin imkanı yok. Çok sayıda yeteneksiz yetersiz bilgisiz öğrenci yetistirecegimize eskinin Anadolu liseleri gibi kaynakları az sayıda iyi kaliteli öğrenciyi geleceğin fabrikaların atölyelerin işletmelerin devlet kurumlarının liderleri olarak yetiştirelim kalanlara da lise diploması verelim.su an iyi öğrenciyi de yatırıyoruz en büyük sıkıntı bu. Bizim 1000 tane üniversite mezununa ihtiyacımız yok. 10 tane lider çıksın yeter olmadı 1 tane bile fazlasıyla yeter refahı sağlamak için ama 1000 tane vasat sıradan tembel ise yaramaz..fazla demokrasi fazla eşitlik rezil ediyor. Aslanları kedilere bogdurup sonra da nedir bu sefalet kriz beceriksizlik diyoruz. Almanya Japonya amerika seçkin öğrenci seciyor. Biz vasat tembeller yapamıyor diye liseyi kısaltiyoruz yanlış.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 12:45

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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