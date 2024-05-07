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07 May 2024 - 10:27- Spor G:

Maraton ve kale arkası tribün biletlerinde indirime gidildi

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Kocaelispor’da yönetim Sakaryaspor maçında maraton ve kale arkası tribün biletlerinde indirime gitti. Taraftarlar maraton alt ve üste 66, güney ve kuzey kale arkasına ise 19 TL ödeyerek girebilecek. Biletler dünden itibaren Passolig.com üzerinden satışa çıkartıldı.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Maraton ve kale arkası tribün biletlerinde indirime gidildi mask
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MARATON 66, KALE ARKASI 19 TL

Kocaelispor yönetimi taraftardan gelen talep doğrultusunda Sakaryaspor maçıyla ilgili bilet fiyatlarında indirime gitti. Bandırmaspor ile oynanan bir önceki iç saha maçında 100 TL olan numaralı alt tribüne 66, daha önce 80 TL olan maraton üst tribüne yine 66 TL ödeyerek girebilecek. Daha önce 50 TL olan güney kale arkası tribün bileti 19 TL’ye indirildi. Bu maçta açılacak olan kuzey kale arkası alt tribünde de 19 TL’lik bilet ücreti uygulanacak.

NUMARALIDA KÜÇÜK ARTIŞLAR VAR

 Yönetim numaralı tribünlerde ise sembolik artışlar yaptı. 250 TL olan numaralı alt tribün ücreti 266, 200 TL olan numaralı üst tribün bileti ise 241 TL oldu. Biletler dünden itibaren Passolig Com üzerinden satışa çıkartıldı. Taraftarların ezeli rakiple oynanacak üçüncülük yarışını yakından ilgilendiren maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Cumartesi günkü maçta taraftar sayısının 20 bin dolayında olacağına dair tahminler yapılıyor.

TRİBÜN                ESKİ FİYATI            YENİ  FİYATI

Numaralı Alt             250  TL                    266 TL

Numaralı üst             200 TL                     241 TL

Maraton alt               100 TL                       66 TL

Maraton üst                 80 TL                      66 TL

Güney kale arka           50 TL                     19 TL

Kuzey kale arka             _                            19 TL

# kocaelispor, VAR, yeni

07 May 2024 - 10:27 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.400.390 gösterim gerçekleşti.

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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(10)
10

Gebzeli - Biletleri bedava versen gelemezler gelseler gidemezler cehennem burası Körfez

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 07 Mayıs 19:58
08

Hemşinli - al birini vur ötekine ikinizden de birşey olmaz yanlışlıkla biriniz çıksa seneye elde var bir kesin düşecek takım bu ikisi bence ortaya sapancaya bir stad yapın ortak takım çıkarın

Yanıtla . 3Beğen . 4Beğenme 07 Mayıs 15:25
07

Krfz_shark - Kocaelispor bu maçı alır ve 3. sırada ligi tamamlar bodrum göztepeyi yenemez, çorum boluyu geçemez playof a kalmak istiyorlar, boş konuşan arkadaşlar Sakarya eğer playof ta ise hiç şansı yok olmadıda hoca göndermek aşırı yanlış bir hareket dengeleri bozar, şimdiden Kocaelisporumuza Süperlig hayırlı olsun...

Yanıtla . 5Beğen . 5Beğenme 07 Mayıs 14:17
06

Körfez - Yorumlara bak taraftar bile sapıttı sonunda

5 yiyelim diyor ne hale geldik? :((((

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 07 Mayıs 13:45
05

Kaizen 41 - haydi sakarya at 5 tane de bizde iyice rahatlayalım

Yanıtla . 6Beğen . 10Beğenme 07 Mayıs 13:44
04

Yeşil Siyah - Sakarya Kocaeli maçını 5-1(plakayı Amaral bozar) maçı alır, finalde çorumu 2-0 yener süper lige çıkar. Seneye süper ligde 2. olur. Sonraki sene Şampiyonlar liginde çeyrek finalde Real Madride elenir, ligde şampiyon olur. Kocaeli 3. lige düşer.

Yanıtla . 4Beğen . 12Beğenme 07 Mayıs 12:22
01

Çanakkale Gecilmez - Kuzey kale arkası ü!stünü ayırın truva atıyla geliyoruz

Yanıtla . 7Beğen . 11Beğenme 07 Mayıs 11:03
09

4141 - @Çanakkale Gecilmez 01 nolu yoruma cevabı: Gelmezseniz adam değilsiniz

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 07 Mayıs 17:26
02

Alpay - @Çanakkale Gecilmez 01 nolu yoruma cevabı: Gel kardeş gel bizim sizin gibi korkumuz yok

Yanıtla . 12Beğen . 5Beğenme 07 Mayıs 11:14
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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