Maraton ve kale arkası tribün biletlerinde indirime gidildi

MARATON 66, KALE ARKASI 19 TL
Kocaelispor yönetimi taraftardan gelen talep doğrultusunda Sakaryaspor maçıyla ilgili bilet fiyatlarında indirime gitti. Bandırmaspor ile oynanan bir önceki iç saha maçında 100 TL olan numaralı alt tribüne 66, daha önce 80 TL olan maraton üst tribüne yine 66 TL ödeyerek girebilecek. Daha önce 50 TL olan güney kale arkası tribün bileti 19 TL’ye indirildi. Bu maçta açılacak olan kuzey kale arkası alt tribünde de 19 TL’lik bilet ücreti uygulanacak.
NUMARALIDA KÜÇÜK ARTIŞLAR VAR
Yönetim numaralı tribünlerde ise sembolik artışlar yaptı. 250 TL olan numaralı alt tribün ücreti 266, 200 TL olan numaralı üst tribün bileti ise 241 TL oldu. Biletler dünden itibaren Passolig Com üzerinden satışa çıkartıldı. Taraftarların ezeli rakiple oynanacak üçüncülük yarışını yakından ilgilendiren maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Cumartesi günkü maçta taraftar sayısının 20 bin dolayında olacağına dair tahminler yapılıyor.
TRİBÜN ESKİ FİYATI YENİ FİYATI
Numaralı Alt 250 TL 266 TL
Numaralı üst 200 TL 241 TL
Maraton alt 100 TL 66 TL
Maraton üst 80 TL 66 TL
Güney kale arka 50 TL 19 TL
Kuzey kale arka _ 19 TL
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Eller Eller Havaya - OOOOOOOO BİR İKİİ ÜÜÇ
Gebzeli - Biletleri bedava versen gelemezler gelseler gidemezler cehennem burası Körfez
Hemşinli - al birini vur ötekine ikinizden de birşey olmaz yanlışlıkla biriniz çıksa seneye elde var bir kesin düşecek takım bu ikisi bence ortaya sapancaya bir stad yapın ortak takım çıkarın
Krfz_shark - Kocaelispor bu maçı alır ve 3. sırada ligi tamamlar bodrum göztepeyi yenemez, çorum boluyu geçemez playof a kalmak istiyorlar, boş konuşan arkadaşlar Sakarya eğer playof ta ise hiç şansı yok olmadıda hoca göndermek aşırı yanlış bir hareket dengeleri bozar, şimdiden Kocaelisporumuza Süperlig hayırlı olsun...
Körfez - Yorumlara bak taraftar bile sapıttı sonunda
5 yiyelim diyor ne hale geldik? :((((
Kaizen 41 - haydi sakarya at 5 tane de bizde iyice rahatlayalım
Yeşil Siyah - Sakarya Kocaeli maçını 5-1(plakayı Amaral bozar) maçı alır, finalde çorumu 2-0 yener süper lige çıkar. Seneye süper ligde 2. olur. Sonraki sene Şampiyonlar liginde çeyrek finalde Real Madride elenir, ligde şampiyon olur. Kocaeli 3. lige düşer.
5-0 - Beş yeriz
Çanakkale Gecilmez - Kuzey kale arkası ü!stünü ayırın truva atıyla geliyoruz
4141 - Gelmezseniz adam değilsiniz
Alpay - Gel kardeş gel bizim sizin gibi korkumuz yok
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.