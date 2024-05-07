Maraton ve kale arkası tribün biletlerinde indirime gidildi

MARATON 66, KALE ARKASI 19 TL

Kocaelispor yönetimi taraftardan gelen talep doğrultusunda Sakaryaspor maçıyla ilgili bilet fiyatlarında indirime gitti. Bandırmaspor ile oynanan bir önceki iç saha maçında 100 TL olan numaralı alt tribüne 66, daha önce 80 TL olan maraton üst tribüne yine 66 TL ödeyerek girebilecek. Daha önce 50 TL olan güney kale arkası tribün bileti 19 TL’ye indirildi. Bu maçta açılacak olan kuzey kale arkası alt tribünde de 19 TL’lik bilet ücreti uygulanacak.

NUMARALIDA KÜÇÜK ARTIŞLAR VAR

Yönetim numaralı tribünlerde ise sembolik artışlar yaptı. 250 TL olan numaralı alt tribün ücreti 266, 200 TL olan numaralı üst tribün bileti ise 241 TL oldu. Biletler dünden itibaren Passolig Com üzerinden satışa çıkartıldı. Taraftarların ezeli rakiple oynanacak üçüncülük yarışını yakından ilgilendiren maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Cumartesi günkü maçta taraftar sayısının 20 bin dolayında olacağına dair tahminler yapılıyor.

TRİBÜN ESKİ FİYATI YENİ FİYATI

Numaralı Alt 250 TL 266 TL

Numaralı üst 200 TL 241 TL

Maraton alt 100 TL 66 TL

Maraton üst 80 TL 66 TL

Güney kale arka 50 TL 19 TL

Kuzey kale arka _ 19 TL