Sakarya maçının biletleri satışa çıktı

BİLET FİYATLARINDA İNDİRİM
Kocaelispor yönetimi taraftardan gelen talep doğrultusunda Sakaryaspor maçıyla ilgili tüm tribünlerde bilet fiyatlarında indirime gitti. Taraftarlar numaralı alt tribüne 266, numaralı üst tribüne 241, maraton alt ve üst tribüne 66, güney ve kuzey kale arkası alt tribünlerine ise 19 TL ödeyerek girebilecek. Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak maçın indirimli biletleri bugünden itibaren Passolig üzerinden satışa çıkartılacak. Taraftarların ezeli rakiple oynanacak üçüncülük yarışını yakından ilgilendiren maça yoğun ilgisi bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Yeşil Siyah - Sakarya Kocaeli maçını 5-1(plakayı Amaral bozar) maçı alır, finalde çorumu 2-0 yener süper lige çıkar. Seneye süper ligde 2. olur. Sonraki sene Şampiyonlar liginde çeyrek finalde Real Madride elenir, ligde şampiyon olur. Kocaeli 3. lige düşer.
Çanakkale Gecilmez - Kuzey kale arkası ü!stünü ayırın truva atıyla geliyoruz
Alpay - Gel kardeş gel bizim sizin gibi korkumuz yok
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.