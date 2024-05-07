ABD'de kredi talebi zayıfladı

Fed, bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunu yayımladı.
ABD'deki 66 yerli banka ile 20 yabancı banka şubesinden alınan yanıtlarla hazırlanan raporda, ankete katılan bankaların bu yılın ilk çeyreğinde işletmelere verilen ticari ve sınai krediler ile ticari gayrimenkul kredileriyle ilgili olarak standartların daha sıkı ve talebin zayıf olduğunu bildirdiği aktarıldı.
Raporda, bankaların kredi politikalarındaki değişiklikler ile ticari gayrimenkul kredilerine olan taleple ilgili bir dizi özel soruyu da yanıtladığı belirtilerek, tüm ticari gayrimenkul kredi kategorileri için bankaların kredi verme politikalarını sıkılaştırdığı kaydedildi.
Hanehalkı kredileri konusunda da bankaların konut amaçlı gayrimenkul kredilerinin bazı kategorilerinde kredi standartlarının sıkılaştığını, diğerlerinde ise değişime gidilmediğine işaret edilen raporda, kredi kartı, otomobil ve diğer tüketici kredilerinde standartların sıkılaştığı ve talebin zayıfladığı belirtildi.
ABD'de bankalar, büyük ölçüde Fed'in faiz artışlarının neden olduğu yüksek borçlanma maliyetlerinin bir sonucu olarak 2022 yılı itibarıyla krediye erişimi sıkılaştırmaya başlamıştı.
ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de faiz artışlarına başlayan Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.