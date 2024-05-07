Bayıltana kadar dövdü, sürükleyip yol kenarına bıraktı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı 70082 Sokak'ta iddiaya göre geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde tartışan 3 kişiden 2’si tekme tokat kavga etmeye başladı. Bunun üzerine kavgaya karışan şahıslardan birisi yediği dayak sonucu bayıldı.
Şahsın bayılması üzerine kavgaya karışan diğer kişi, bayılttığı adamı sürükleyerek yol kenarına bıraktı.
Bu sırada kavgaya karışmayan diğer kişi ise bir yandan bayılan kişiye bakmaya, bir yandan da olay yerinden ayrılmaya çalıştı.
POLİS GELDİ, MOTOSİKLETE BİNİP KAÇTI
Çevredekilerin sesleri duyması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga ettiği kişiyi bayıltana kadar döven adam, polis aracının geldiğini görünce motosikletine binip polis aracının önünden hızla kaçarak uzaklaştı.
Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. Bayıltana kadar dövülen adamın ise ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.