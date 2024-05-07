Belediye ekiplerinden yoğun mesai

Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda ve yeşil alanlarda bir dizi işlem gerçekleştirdi. Yeşil alanlarda ot biçme, ağaç budama, bitki form, peyzaj düzenlemeleri, oturma grupları ve oyuncakların bakım ve onarımı gibi çalışmalar yapan ekipler, son olarak Yavuz Sultan Mahallesi'nde düzenlemelerini sürdürdü.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Fatih Sultan Mahallesi Paşa Sokak, Sırrıpaşa Mahallesi Reis Sokak ve Yavuz Sultan Mahallesi Çimenli Sokak’ta kaldırımların onarımını gerçekleştirerek, vatandaşların hayatını daha da kolaylaştırıcı adımlar attı. Yine rutin çalışmalarına devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ot küreme, temizleme ve süpürme işlemlerinin yanı sıra ilçe genelinde bulunan su kanallarında ve yaya yollarında uzayan otları temizledi.

Kaynak: İHA