Mangal küllerini çöpe atıp yangına sebep oldular

İzmit’te Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde yanan çöp konteyneri büyümeden önlendi. Ömer Türkçakal Bulvarı’nda devriye gezen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgedeki bir çöp konteynerinin yandığını fark etti. Konteynere atılan mangal küllerinin yangına neden olduğunu tespit eden ekipler, yangın söndürme tüpüyle kısa sürede alevleri söndürdü.
MANGAL KÖZLERİNİ ÇÖPE ATMAYIN
Zabıta ekipleri, mangal yapan vatandaşların közlerini söndürmesini ve tamamen sönmeden, sigara ve yanıcı maddelerin çöp konteynerine atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.