Çin'de hastaneye silahlı saldırı: En az 10 ölü

Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğini göre Çin'in güneybatısındaki bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi.

Henüz saldırının niteliği belirlenemezken, saldırı sırasında hastanede bulunan en az 10 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.

Devlet haber ajansı, "Olay saat 13.20 itibariyle yerel bir hastanede meydana geldi. 10'dan fazla kişi yaralandı veya öldürüldü" açıklamasında bulundu.

Yünnan'a komşu Guicou eyaletinde yayın yapan Guizhou TV televizyonu ise sosyal medya hesabında saldırıda 23 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AFP