Maça lastik ayakkabıyla çıktılar

Sakarya 2. Amatör Lig’de mücadele eden Fırtına Gençlerbirliği, maddi imkansızlıklardan kaynaklı malzeme yetersizliği sebebiyle maça lastik ayakkabıyla çıkarak durumu protesto etti. Kendilerine destek verilmediği gerekçesiyle sahaya lastik ayakkabıyla çıkan Fırtına Gençlerbirliği, daha sonra rakip takımın verdiği kramponlarla müsabakaya başladı. Karşılaşmadan 4-2 galibiyetle ayrılan Fırtına, belediye başkanlarından destek istedi. Takım adına açıklamalarda bulunan Ali İhsan Tarım, “İmkansızlıklar dahilinde malzeme alamadık. Maça kara lastiklerle çıkmak zorunda kalıyoruz, bizi bu hallere getirenler utansın. Herkes söz veriyor ama koltuğa oturunca unutuyor. Diğer takımlara destek verildiği gibi bize de destek verilmesini istiyoruz” dedi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.