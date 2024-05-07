Yapay zekanın fırsat ve tehditleri bu çalıştayda incelenecek

BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Teknik Elemanlar Derneği ve Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği’nin 10-11 Mayıs tarihlerinde ortak olarak düzenleyeceği “Yapay zeka ve insanlığın geleceği ve tehditler çalıştayı” kapsamında Seka Park Maide Restaurant’ta basın toplantısı gerçekleştirildi. Yapılacak çalıştaya dair detaylar Cihannuma Kocaeli Temsilcisi Serkan Seyhan tarafından paylaşıldı.

FIRSAT VE TEHDİTLERİ TARTIŞMAYI AMAÇLIYORUZ

Cihannuma Kocaeli Başkanı Serkan Seyhan basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kocaeli Valiliği, Kocaeli Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Marmara Kalkınma Ajansı ve Teknik Elemanlar Derneği ile Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği, 10-11 Mayıs 2024 tarihlerinde "Yapay Zekâ ve İnsanlığın Geleceği: Fırsatlar ve Tehditler" başlıklı bir çalıştay düzenliyor. Bu çalıştay, insanlığı etkisi altına alan yapay zekâ alanındaki gelişmeleri derinlemesine inceleyerek, fırsatları ve tehditleri tartışmayı amaçlamaktadır.

GELECEK PROJEKSİYONLARI BELİRLENECEKTİR

Çalıştay, yapay zekânın hızla gelişen teknolojik ve dijital dönüşüm sürecinde insanlığa sunabileceği fırsatları ve olası tehditleri ele alacak. Yapay zekânın kavramsal, felsefi, teknolojik, savunma, eğitim, istihdam, liderlik, yönetişim, etik, hukuki ve sosyolojik boyutları incelenecek ve katılımcıların görüşleri doğrultusunda gelecek projeksiyonları belirlenecektir.

ÇALIŞTAY 10-11 MAYIS’TA BİLİM MERKEZİ’NDE OLACAK

Bu çalıştay, akademisyenlerden sektör uzmanlarına, kamudan sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir katılımcı profili ile gerçekleştirilecek. Değerli katılımcıların fikirleri ve önerileri, yapay zekâ alanında ülkemizin potansiyelini ortaya çıkaracak ve insanlığın geleceğine işık tutacak önemli bir kaynak oluşturacaktır. Yapay zekâ ve insanlığın geleceği: fırsatlar ve tehditler çalıştayı, 10-11 Mayıs 2024 tarihlerinde Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. 7 konuda çalıştayımız olacak.” dedi.