Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Kocaeli, BM projesinde pilot il seçildi: Sıfır atık sistemiyle rol model olacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında yürütülen projede pilot ile seçilen Kocaeli'de kurulacak sıfır atık sisteminin ekonomiye katkı sağlaması ve diğer şehirlere örnek olması hedefleniyor.

Kocaeli, BM projesinde pilot il seçildi: Sıfır atık sistemiyle rol model olacak mask
Kocaeli, BM projesinde pilot il seçildi: Sıfır atık sistemiyle rol model olacak
Kocaeli, BM projesinde pilot il seçildi: Sıfır atık sistemiyle rol model olacak
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Küresel Çevre Fonunun (GEF) finansal desteğiyle UNDP kapsamında yürütülen "Kirliliğe Karşı Sıfır Atığa Geçiş Girişimi" projesinde Türkiye'de  Kocaeli, Sierra Leone Cumhuriyeti'nde Freetown, Tunus'ta Tunus, Çin'de Tianjin ve Uruguay'da Montevideo pilot şehirler olarak seçildi.

Sanayi, tarım ve turizmiyle önde gelen kentlerden Kocaeli'de, 5 milyon avroluk bütçeyle kurulacak sıfır atık sistemiyle kaynağından "ıslak" ve "kuru" olarak toplanan atıklar ekonomiye kazandırılacak.

Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle projede yer aldıklarını ve Türkiye'de projenin faydalanıcı kuruluşunun Bakanlık olduğunu belirtti.

Projenin, sıfır atıkta şehir düzeyinde entegre, planlama ve programlamayı teşvik etmeyi amaçladığını anlatan Önem, Kocaeli Valiliği, ilçe belediyeleri, Kocaeli Sanayi Odası ve sivil toplum kuruluşlarının paydaş olduğunu aktardı.

Önem, hazırlık aşamasındaki projenin 5 yıl sürmesinin planlandığını, Kocaeli'de bu alanda yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalıştıklarını, paydaşların görüşlerinden çıkan sonuçları Bakanlığa bildirildiklerini kaydetti.

Kocaeli, BM projesinde pilot il seçildi: Sıfır atık sistemiyle rol model olacak

Kocaeli'de 2004'ten bu yana atık yönetimi çalışmaları yapılıyor

Proje kapsamında 14-17 Nisan'da Brüksel'de düzenlenen çalıştaya Bakanlık ve UNDP yetkilileriyle katıldıklarından bahseden Önem, sıfır atık konusundaki bakış açılarını ve bugüne kadarki çalışmaları sunma, diğer ülkelerin projelerini de analiz etme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Önem, Kocaeli'de 2004'ten bu yana devam eden atık yönetimi çalışmalarının önemini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"2019-2022 arasında il genelinde kaynağından toplanan 175 bin 222 ton kağıt atığı ile 2 milyon 978 bin 774 ağaç kesilmekten kurtarıldı. 86 bin 97 ton cam atığı ile 103 ton cam ham madde, 80 bin 630 ton plastik atık ile 1 milyon 314 bin 269 varil ham petrol, 94 bin 797 ton metal atık ile 123 ton metal ham madde geri kazanılarak ekonomiye katkı sağlandı. Kirlilikle ilgili sıfır atık prensibine uygun hareket etmek ve o yönde çalışmalar yürütmek çok önemli."

Önem, 2008'den beri her ay düzenli olarak ilçe belediyeleriyle bir araya geldiklerini, ambalaj atıklarının geri kazanılması, kamu kurum ve kuruluşlarının sürece dahil olması ile organik atıkların yönetimi noktasında çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Kocaeli, BM projesinde pilot il seçildi: Sıfır atık sistemiyle rol model olacak

Proje için 5 milyon avroluk bütçe ayrıldı

Pilot il seçilmeleri sayesinde kentin model ve örnek olacağına değinen Önem, Bakanlığın ve BM'nin, Kocaeli'nin nüfusu ve sanayisiyle önemli şehirler arasında yer almasını dikkate alarak bu kararı verdiğinden bahsetti.

"Kocaeli hem bugüne kadar yaptığı hem de bundan sonra yapacağı çalışmalarla model olma yolunda önemli adım attı." diyen Önem, toplam 25 milyon avro bütçeli projeden Kocaeli'ye 5 milyon avro pay ayrıldığını bildirdi.

Önem, böylece ilgili alanda gelecekle ilgili planlamaları harekete geçirebileceklerine ve projeyle kentte sıfır atık sistemi kuracaklarına işaret ederek, "En önemli adımı ise ikili toplama. Yani bu, uzun zamandır planladığımız ve gelecekle ilgili mutlaka sonuca varmak isteğimiz bir konu. Ambalaj atıklarıyla yani kuru dediğimiz atıklarla, ıslak dediğimiz atıklar yani organik atıkları birbirinden ayrılarak kaynağından toplanması ve tekrar ekonomiye geri kazandırılması. Aslında döngüsel ekonominin de en önemli başlıklarından biridir. Bizim en önemli hedefimiz budur." değerlendirmesinde bulundu.

Atıkların kaynağından ayrılarak toplanmasına yönelik kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar, lisanslı firmalar ve ilçe belediyeleri tarafından çalışmalar yapıldığını anlatan Önem, çalışmaların bu projeyle düzene gireceğini, çevre eğitim merkezi planı kapsamında da gençleri ve gelecek kuşaklara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

# Kocaeli, Büyükşehir, Türkiye, ilçe, HER

07 May 2024 - 11:47 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.367.587 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

BAY ELEMANLAR ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

PERSONEL ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamıza EMEKLİ ŞOFÖR BULAŞIKÇI BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL