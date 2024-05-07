Söğüt: “Körfez için gece-gündüz çalışacağız”

AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve ilçe yönetimi ile mahalle başkanları Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Makamda teşkilat üyelerini kabul eden Başkan Söğüt, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti. Daha sonra meclis salonunda gerçekleştirilen buluşmada ilk olarak İlçe Başkanı Nurettin Okudan konuştu, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Başkan Şener Söğüt’ün geçtiğimiz dönem Körfez’e önemli eser ve hizmetleri kazandırdığını belirten Okudan, “Halkımız da sandığa gitti ve sandıkta tekrar Başkanımıza hizmet için oy verdi” dedi. Başkan Söğüt de ziyaret dolayısıyla teşkilat üyelerine teşekkür etti, “Şimdi daha da fazla çalışacağız” dedi.

ŞİMDİ HİZMET ZAMANI

Seçimde güzel bir uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Söğüt, “Hepinize seçim sürecinde yaptığınız çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Seçim süreci bitti, şimdi yeniden Körfez’e hizmet zamanı. Bunun için de hep birlikte gece-gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten