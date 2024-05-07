Başkan Söğüt, “Ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında sivil toplum kuruluşları ile oda başkan ve yönetimlerini kabul etti. Başkan Söğüt ilk olarak Körfez Erzurumlular Derneği Başkanı Yavuz Göğdemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette Başkan Yardımcısı Osman Yurt da yer aldı. Başkan Söğüt daha sonra Körfez Çankıralılar Derneği Başkanı Özgür Efe ve yönetimiyle bir araya geldi.

STK’LARI KABUL ETTİ

Başkan Söğüt’ün ziyaretçileri arasında Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Dağ ve Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Zehra Coşkun Salih ile birlikte Bal-Göç Dernek Başkanı İlhan Topaloğlu ve yönetim kurulu ve Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz de yer aldı. AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan da ziyarette Karadeniz’e eşlik etti.

GÜZEL BİR UYUM YAKALADIK

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretler dolayısıyla teşekkür eden Başkan Şener Söğüt, “5 yıl önce göreve gelirken ‘ortak akıl’ vurgusu yapmış, Körfez’i birlikte yöneteceğiz demiştik. Çok şükür 5 yılı bu şekilde sürdürdük ve ne kadar doğru adım attığımızı da gördük. Önümüzdeki 5 yılda Körfez’in tüm dinamikleri ile iş birliği içerisinde ilçemizi yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN