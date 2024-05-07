Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

GTÜ, Uluslararası Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Zirvesine Ev Sahipliği Yaptı

ABONE OL Google News Sayfamız

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ve Eğitim ve Değişim Derneği (E-DER) iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Zirvesi", GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

GTÜ, Uluslararası Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Zirvesine Ev Sahipliği Yaptı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Eğitim içerikleri oluşturma, eğitim uygulamalarında ve ölçme değerlendirme aşamalarında yapay zeka araçlarının kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan zirveye, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, il ve ilçe milli eğitim yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, açılış konuşmasında yapay zekanın eğitimdeki potansiyelini vurgulayarak, teknolojinin eğitimdeki rolüne değindi ve GTÜ'nün bu alandaki öncü konumunu vurguladı. E-DER Başkanı Ali Kocadayı, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar ve çevrim içi bağlantıyla Doç. Dr. Donggil Song ve Yoo Insik ise ilk oturumda konuşmalar yaptılar.

GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül, "Yapay Zeka ve Mühendislik" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Bu oturumda ayrıca Dr. Hasan Tınmaz, Doç. Dr. Mustafa Otrar, Mesud Helmut Stahlschmidt ve HAVELSAN’dan Osman Kavaf da sunumlarını gerçekleştirdiler.

Zirvede; Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'a, Dekan Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül'e, etkinliğin hazırlanmasında katkı sunan kurum ve kuruluş temsilcileriyle bilim insanlarına Teşekkür Plaketi takdim edildi.

Konuşmacıların interaktif sunumlarının ardından, atölye çalışmalarında çeşitli yapay zeka araçlarının uygulamaları tecrübe edildi. Atölye uygulamalarında; "Uygulamaları ile Yapay Zeka Örnekleri", "Stil Transferi Uygulamaları" ve "Gemini ile Yapay Zekâ Modeli Hazırlama" başlıklı konularda uygulamalı eğitimler düzenlendi. GTÜ akademisyenleri, öğrencileri ve E-DER’den uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde güncel yapay zeka uygulamaları ve eğitime uygulanması konuları ele alındı.

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, ilçe, Gebze

07 May 2024 - 13:13 Kocaeli/ Gebze- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.367.587 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

BAY ELEMANLAR ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

PERSONEL ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamıza EMEKLİ ŞOFÖR BULAŞIKÇI BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL