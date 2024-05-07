GTÜ, Uluslararası Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Zirvesine Ev Sahipliği Yaptı

Eğitim içerikleri oluşturma, eğitim uygulamalarında ve ölçme değerlendirme aşamalarında yapay zeka araçlarının kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan zirveye, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, il ve ilçe milli eğitim yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, açılış konuşmasında yapay zekanın eğitimdeki potansiyelini vurgulayarak, teknolojinin eğitimdeki rolüne değindi ve GTÜ'nün bu alandaki öncü konumunu vurguladı. E-DER Başkanı Ali Kocadayı, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar ve çevrim içi bağlantıyla Doç. Dr. Donggil Song ve Yoo Insik ise ilk oturumda konuşmalar yaptılar.

GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül, "Yapay Zeka ve Mühendislik" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Bu oturumda ayrıca Dr. Hasan Tınmaz, Doç. Dr. Mustafa Otrar, Mesud Helmut Stahlschmidt ve HAVELSAN’dan Osman Kavaf da sunumlarını gerçekleştirdiler.

Zirvede; Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'a, Dekan Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül'e, etkinliğin hazırlanmasında katkı sunan kurum ve kuruluş temsilcileriyle bilim insanlarına Teşekkür Plaketi takdim edildi.

Konuşmacıların interaktif sunumlarının ardından, atölye çalışmalarında çeşitli yapay zeka araçlarının uygulamaları tecrübe edildi. Atölye uygulamalarında; "Uygulamaları ile Yapay Zeka Örnekleri", "Stil Transferi Uygulamaları" ve "Gemini ile Yapay Zekâ Modeli Hazırlama" başlıklı konularda uygulamalı eğitimler düzenlendi. GTÜ akademisyenleri, öğrencileri ve E-DER’den uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde güncel yapay zeka uygulamaları ve eğitime uygulanması konuları ele alındı.

Kaynak: Bülten