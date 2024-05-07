"Zamansız Şehrin Çocukları" Bahçeşehir Kolejiyle buluştu

ÖĞRETİR VE YILMAZ KATILDI

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında bu kez Seda Öğretir, Nilay Yılmaz ve Almila Aydın’ın birlikte yazdıkları “Zamansız Şehrin Çocukları” kitabını öğrencilerle buluşturdu. Üç gencin farklı dönemlerde İstanbul’daki yaşam hikayesini anlatan kitabın yazarları Seda Öğretir ve Nilay Yılmaz konferans salonundaki etkinliğe katılırken Almila Aydın ise İtalya’dan online olarak etkinlikte yer aldı.

ÖĞRETİR: İLK SÖYLEŞİMİZ

Farklı dönemlerde aynı mekanda yaşayan Marcus, Agah ve Defne’nin hikayelerinin anlatıldığı kitap söyleşiye katılan öğrenciler büyük bir ilgi ile yazarları dinledi. Osmanlı Döneminde yaşayan Agah’ın hikayesini anlatan Seda Öğretir ‘Zamansız Şehrin Çocukları’ kitabının ilk söyleşisini Bahçeşehir Kocaeli kampüsünde yaptıklarını belirtti. İlk söyleşilerinin kendileri için unutulmaz olacağını belirten Öğretir, “İlk kez okuyucu ile buluştuk. Kitabı okumadığınız için içeriği hakkında çok fazla bilgi vermeyeceğiz ama nasıl 3 yazar bir araya gelebildik onu anlatacağız” dedi. Öğretir, kitabın İstanbul Zeytinburnu’nda geçtiğini 3 yazarında burada çıkan mozaiklerden ve lahitten etkilendiklerini belirtti.

KİTAPLAR İMZALANDI

Öğrencilerin büyük ilgi ile dinlediği yazarlar, kitaplarında 3 farklı dönemde aynı mekanda yaşayan 3 çocuğun hikayesi olduğunu belirterek kendi dönemleri ile ilgili ayrı ayrı konuştu. Almila Aydın Roma döneminde yaşayan Marcus’un hikayesini, Nilay Yılmaz Osmanlı Döneminde yaşayan Agah’ın hikayesini Seda Öğretir ise Cumhuriyet döneminde yaşayan Defne’nin hikayesini paylaştı. Söyleşinin ardından yazarlar kitaplarını imzaladı.