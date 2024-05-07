CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret

Ankara'da bugün önemli bir görüşme vardı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) TBMM Grubu'nu ziyaret ederek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. 45 dakika süren görüşme sonrası bir açıklama yapılmadı.

Bahçeli, "Görüşme nasıl geçti?" sorusuna "Açıklamayı genel başkan yapacak." yanıtı verdi.

Özgür Özel'in Bahçeli'ye, mesir macunu ve tespih; Bahçeli'nin ise CHP liderine özel bir tabak hediye ettiği öğrenildi.

Görüşme talebinin, CHP lideri Özel'den geldiği öğrenildi. İki ismin ekonomi, emekli maaşları, yeni anayasa tartışmaları ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıkları ele aldığı tahmin ediliyor.

7 YIL SONRA BİR İLK

Özel'in Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyaret, 7 yıl sonra bir ilk niteliğinde. En son Ocak 2017'de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etmişti. Görüşmeye, o dönem CHP grup başkanvekili olan Özgür Özel de katılmıştı.

ÖZEL GEÇEN HAFTA DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Ankara bir süredir, krtik görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Özel, geçtiğimiz hafta perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Erdoğan'ın da CHP'ye iade-i ziyarette bulunacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA