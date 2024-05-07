Putin'in 5. dönemi başladı

Vladimir Putin bugün beşinci kez Kremlin Sarayı'ndan Aziz Andrev Taht Salonu'na gitti.

Kalabalık bir davetli grubunun önünde altı yıllık yeni dönem için Rusya'nın devlet başkanı olarak yemin etti.

Devlet Başkanlığı görevi 6 yıllığına uzatılan Putin 2030 yılına kadar başkanlık koltuğunda oturacak.

İlk konuşmasında "birlik mesajı" veren Putin, "Batının yaptırımlarına karşın Rusya'nın daha da güçleneceğini" savundu.

"Batı ülkeleriyle diyaloğa açık olduklarını" söyleyen Rusya lideri, "Buna karşın batı seçimini yapmalı." ifadelerini kullandı.

Nükleer silahlar konusuna da değinen 71 yaşındaki Vladimir Putin, "Stratejik istikrar konusunda müzakerelere hazırız ancak bu eşit şartlarda olmalı." diye konuştu.

ABD TÖRENE KATILMADI

ABD ve diğer Batılı ülkeler bugün gerçekleştirilen Putin'in görev törenine katılmadılar.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Hayır, göreve başlama töreninde bir temsilcimiz olmayacak. Seçimin özgür ve adil olduğunu kesinlikle düşünmüyoruz ama o Rusya'nın başkanı ve bu sıfatla devam edecek" dedi.

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Fiona Hill, "Putin artık kendisini Büyük Vladimir, bir Rus çarı olarak görüyor" yorumunda bulundu.

"YASALLIK YANILSAMASI"

İngiltere, Kanada ve çoğu Avrupa Birliği ülkesi de yemin törenini boykot etme kararı aldı, ancak Fransa büyükelçisini göndereceğini söyledi.

Ukrayna ise, etkinliğin "Rusya Federasyonu'nu saldırgan bir devlete ve iktidardaki rejimi diktatörlüğe dönüştüren bir kişinin neredeyse ömür boyu iktidarda kalması için yasallık yanılsaması" yaratmayı amaçladığını söyledi.