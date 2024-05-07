Memur ve emeklinin gözü zam oranında: Ne kadar artış bekleniyor?

Nisan ayı enflasyonu geçen hafta belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 69,80 olarak açıklandı.

Enflasyon ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16 olmuştu.

Nisan rakamları eklendiğinde ise enflasyon dört aylık süreçte yüzde 18,72'ye yükseldi.

Memur ve emeklinin zam oranı için mayıs ve haziran enflasyon verisine odaklanıldı.

PİYASA ANKETİNDE BEKLENTİLER NASIL ŞEKİLLENDİ?

Merkez Bankası nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde enflasyon tahmini mayıs için yüzde 3, haziran için yüzde 2,54 oldu.

Gelecek aylardaki enflasyon rakamları beklentilere paralel geldiği takdirde 6 aylık enflasyon yüzde 25'e yaklaşacak.

Haziran ayı enflasyon rakamları temmuzun ilk haftasında belli olacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

Nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,72 oldu.

Piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında, temmuzda emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapılacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

Nisan ayı verisine göre 4 aylık enflasyon farkı yüzde 3,23 oldu.

Enflasyon anketindeki tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, memurların enflasyon farkı yüzde 9'a ulaşacak.

Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 20'ye yaklaşacak.