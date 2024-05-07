CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşen baş başa görüşme 45 dakika sürdü.
Genel başkanlar görüşmenin ardından açıklama yapmadı.
Özel'e ziyarete gelişinde, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti. Özel'i makam odası önünde karşılayan Bahçeli'ye ise TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay eşlik etti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.