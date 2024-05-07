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Taha Bartu: Hiç pes etmedik

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İki yıl aradan sonra yeniden BAL’a çıkan Çayırovaspor, sezon içinde inişli-çıkışlı performans gösterdi. Takımın kaptanlarından, Kocaelispor’un eski futbolcusu Taha Bartu Bulut, geri düşmelerine rağmen umutlarını hiç yitirmediklerini söyledi.

Uğur Uludağ
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Taha Bartu: Hiç pes etmedik
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KOCAELİSPOR FORMASI DA GİYDİ

İki yıldır Süper Amatör Lig’de Çayırovaspor formasını giyen, stoperde görev yapan Taha Bartu Bulut, 31 yaşında. Çok tecrübeli bir isim olan Taha Bartu, futbolda Kocaelispor altyapısında başladı, 2011 yılında yeşil-Siyahlı ekipte profesyonel oldu. Transfer yasağının olduğu yıllarda Kocaelispor’da 1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig’de forma giydi. Daha sonraki yıllara Kahramanmaraş, Çorum FK, Elazığ ve Derincespor AŞ takımlarında profesyonel olarak görev yaptı. 2018 yılında amatöre dönüp, BAL’da Doğantepe, Kullar, Hereke Yıldız ve Değirmenderespor takımlarında da oynadı.

Taha Bartu: Hiç pes etmedik

“BU SEZON PLAY-OFF ÇOK ÇEKİŞMELİ GEÇTİ”

Çayırovaspor’un tecrübeli stoperi Taha Bartu Bulut, “Bu sezon Süper Lig Play-Off çok çekişmeliydi. Son maça kadar 4 takımın da BAL’a çıkma şansı vardı. Bu kadar kaliteli takımlar arasında birinci olarak çıkmak gurur verici bir başarı. Allah'ıma şükürler olsun ki bize bu gururu yaşattı. Hem normal sezonda, hem de Play-Off’ta çok zorlandık. Geriye düştük ama ligi bırakmadık.  Bu sezon psikolojik olarak da çok yorulduk ama hiç pes etmedik, hep inandık. Özellikle Play-Off’un ikinci yarısından itibaren her maçımızı son maçımız olarak görüp, final niteliğinde motive olarak çıktık. Sıkıntılı haftalarda takım kaptanımız Onur Çelik, futbolcular arasında müthiş bir bağ kurdu. Takım içinde aile gibi olduk. Bunu da sağlayan Kaptanımız Onur Çelik’ti.

“BAĞDATSPOR MAÇINDA 2-0’DAN GERİ DÖNDÜK”

Play-Off’un ikinci yarısına çok iyi başladık, iyi de gidiyorduk. Beylikbağıspor deplasmanında kazandıktan sonra Bağdatspor ile Avni Kalkavan Stadı’ndaki maç çok önemli hale gelmişti. Bu maç hiçbir zaman unutamayacağız. Bu maçın ilk yarısını 2-0 geride bitirdik. 2-0 geriye düşmemize rağmen inancımızı hiç kaybetmedik. Soyunma odasında 3-1’yi nasıl çeviririz hesapları yaptık. Futbolcular olarak neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Herkesin gözünde o inanç vardı. Maçı 2-2’ye getirdik, kazanabildik de. O 1 puan bizi BAL’a çıkaracaktı. Son hafta Karamürsel ile final maçına çıktık ve şampiyonluk geldi. Çok mutlu ve gururluyuz. Bize inanan güvenen arkamızda duran herkese teşekkür ederiz. Burada bizi hiç yalnız bırakmayan ve hep inanan sonuna kadar maddi manevi destek olan Muharrem Başkanıma ve Murat Başkanıma ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

# HER, hafta, kocaelispor, karamürsel

07 May 2024 - 14:22 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Hodri Meydan - Kocaelispordayken taş gibiydi Allah yolunu açık etsin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 15:14
01

Ali Çakır - Tebrikler kardesim. Cok daha ust seviyelerde olman lazımdı buralar sana yakışmıyor hatayı kendinde ara seni seviyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 14:55

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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