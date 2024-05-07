Taha Bartu: Hiç pes etmedik

KOCAELİSPOR FORMASI DA GİYDİ

İki yıldır Süper Amatör Lig’de Çayırovaspor formasını giyen, stoperde görev yapan Taha Bartu Bulut, 31 yaşında. Çok tecrübeli bir isim olan Taha Bartu, futbolda Kocaelispor altyapısında başladı, 2011 yılında yeşil-Siyahlı ekipte profesyonel oldu. Transfer yasağının olduğu yıllarda Kocaelispor’da 1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig’de forma giydi. Daha sonraki yıllara Kahramanmaraş, Çorum FK, Elazığ ve Derincespor AŞ takımlarında profesyonel olarak görev yaptı. 2018 yılında amatöre dönüp, BAL’da Doğantepe, Kullar, Hereke Yıldız ve Değirmenderespor takımlarında da oynadı.

“BU SEZON PLAY-OFF ÇOK ÇEKİŞMELİ GEÇTİ”

Çayırovaspor’un tecrübeli stoperi Taha Bartu Bulut, “Bu sezon Süper Lig Play-Off çok çekişmeliydi. Son maça kadar 4 takımın da BAL’a çıkma şansı vardı. Bu kadar kaliteli takımlar arasında birinci olarak çıkmak gurur verici bir başarı. Allah'ıma şükürler olsun ki bize bu gururu yaşattı. Hem normal sezonda, hem de Play-Off’ta çok zorlandık. Geriye düştük ama ligi bırakmadık. Bu sezon psikolojik olarak da çok yorulduk ama hiç pes etmedik, hep inandık. Özellikle Play-Off’un ikinci yarısından itibaren her maçımızı son maçımız olarak görüp, final niteliğinde motive olarak çıktık. Sıkıntılı haftalarda takım kaptanımız Onur Çelik, futbolcular arasında müthiş bir bağ kurdu. Takım içinde aile gibi olduk. Bunu da sağlayan Kaptanımız Onur Çelik’ti.

“BAĞDATSPOR MAÇINDA 2-0’DAN GERİ DÖNDÜK”

Play-Off’un ikinci yarısına çok iyi başladık, iyi de gidiyorduk. Beylikbağıspor deplasmanında kazandıktan sonra Bağdatspor ile Avni Kalkavan Stadı’ndaki maç çok önemli hale gelmişti. Bu maç hiçbir zaman unutamayacağız. Bu maçın ilk yarısını 2-0 geride bitirdik. 2-0 geriye düşmemize rağmen inancımızı hiç kaybetmedik. Soyunma odasında 3-1’yi nasıl çeviririz hesapları yaptık. Futbolcular olarak neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Herkesin gözünde o inanç vardı. Maçı 2-2’ye getirdik, kazanabildik de. O 1 puan bizi BAL’a çıkaracaktı. Son hafta Karamürsel ile final maçına çıktık ve şampiyonluk geldi. Çok mutlu ve gururluyuz. Bize inanan güvenen arkamızda duran herkese teşekkür ederiz. Burada bizi hiç yalnız bırakmayan ve hep inanan sonuna kadar maddi manevi destek olan Muharrem Başkanıma ve Murat Başkanıma ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.