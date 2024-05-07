Kocaeli’de yakalanan kaçak göçmenlere 6 ayda 288 bin 900 öğün yemek verilecek!

GÜNDE TOPLAM 450 KİŞİ

Kaçak göçmenlerin geçiş güzergâhında yer alan ve sürekli kaçak göçmenlerin yakalandığı Kocaeli’de, yakalananlar İzmit’te bulunan geri gönderme merkezinde tutuluyor. Belli bir süre bu merkezde kalan ve sınır dışı edilecekler ile ilgili Kocaeli Göç İdaresi İl Müdürlüğü yemek ihalesi düzenleyecek. Günde ortalama 450 kişi için toplam 288 bin 900 öğün yemek alımı yapılacak. 1 Haziran- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında verilecek yemek işi ile ilgili ihale 30 Mayıs günü Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi’nde yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi