1 Mayıs komitesinden bayram teşekkürü

SORUNSUZ KUTLAMA

KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde Emek ve Demokrasi Platformu’nun yaptığı 1 Mayıs kutlamaları ile ilgili 1 Mayıs tertip komitesi gazetemizi ziyaret ederek, kutlamaların sorunsuz geçmesinde emeği olanlara teşekkür etti. 1 Mayıs komitesinde yer alan KESK Dönem Sözcüsü Levent Burhanoğlu, MMO Başkanı Mehmet Ali Elma ve MMO yönetim kurulu üyesi Muhammet Hakkı Ersöz, 1 Mayıs kutlamalarının iznini verilmesinde emek veren Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, CHP İl Başkanı Bülent Sarı ve İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’a teşekkür etti.

HAZIRLIKLARA BAŞLADIK

1 Mayıs komitesi adına açıklama yapan Levent Burhanoğlu, “Tertip komitesi olarak 1 Mayıs'ta emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kutlamalar tam bir bayram tadında oldu. Hak-İş aynı saatlerde miting yaptı, hava yağışlıydı ve yürüyüş mesafesi 2 kilometreydi ama hiç sıkıntı yaşamadık. Katılım gayet iyi oldu. Mesajlarımızı verdik, problemsiz ve eğlenceli bir kutlama yaptık. Herkesin ama başta emniyet güçlerimizin sağduyulu yaklaşımıyla bunu başardık. Buradan şunu da söylemek isterim, 2025 yılı 1 Mayıs’ının hazırlıkları da şimdiden başladı” ifadelerini kullandı.