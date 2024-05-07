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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
07 May 2024 - 14:54- Gündem G:

Vali Yavuz EDS raporunu açıkladı: "İhlallerin yüzde 40'ı kırmızı ışık"

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Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısında konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, EDS sistemleri hakkında bilgi vererek, "1 haftada 12 bin 265 trafik ihlali meydana geldi. İhlallerin yüzde 40'ı 4 bin 818 kırmızı ışık ihlali olmuştur.” dedi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Vali Yavuz EDS raporunu açıkladı: "İhlallerin yüzde 40'ı kırmızı ışık" mask
Vali Yavuz EDS raporunu açıkladı: "İhlallerin yüzde 40'ı kırmızı ışık"
Vali Yavuz EDS raporunu açıkladı: "İhlallerin yüzde 40'ı kırmızı ışık"
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Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısında konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Vatandaşların can ve mal kaybına sebep olan, hepimizi derinden etkileyen trafik olayları ile ilgili yoğun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kısa adı EDS olan elektronik denetleme sistemi uygulaması 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren çalışmaya başladı."

Vali Yavuz EDS raporunu açıkladı:

YÜZDE 40’I KIRMIZI IŞIK İHLALİ

"8 hız koridoru, 21 kırmızı ışık ihlal sistemi, 19 park yasağı ihlal sistemi sisteme entegredir. Özellikle 15-21 Nisan 2024 tarihleri arasında ihalelerin maalesef  yüzde 40’ı kırmızı ışık ihlalidir. Bu kabul edilebilir bir oran değildir. Yani her yüz trafik ihlalinden kırkı maalesef kırmızı ışıkta geçmektir. Bu açık bir şekilde gösteriyor ki trafik kazalarının, yaralanmaların ve ölümlerin en önemli sebebidir. Bu açıdan bir kez daha tüm halkımızı özellikle ikaz ediyoruz."

Vali Yavuz EDS raporunu açıkladı:

12 BİN 265 TRAFİK İHLALİ

"Kırmızı ışıkta bizim tolerans göstermemiz mümkün değildir. Bu Kocaeli’ye yakışan bir oran asla değildir. Bir haftalık süre içerisinde 12 bin 265 trafik ihlali meydana gelmiş maalesef yüzde 40 oranla 4 bin 818 kırmızı ışık ihlali olmuştur. EDS’nin ilimizde önemli bir sorunu çözeceğine ben bu şehrin valisi olarak inanıyor ve güveniyorum. Son bir hafta içerisinde maddi hasarlı kazalarda %8, yaralanma sayısında da %7 oranında bir düşüş meydana geldiğini kamuoyunla paylaşmak istiyorum"

Vali Yavuz EDS raporunu açıkladı:

YOĞUNLUK İDDİALARI TAMAMEN YERSİZ

"Trafikte yoğunluk oluşturacağı iddialarının tamamen yersiz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Zaten sabah ve akşam saatlerinde hızın düşük olduğunu, genelde yaralanmalı ve ölümlü kazalarında yolun boş olduğunda sürat yaparak gerçekleştiğini yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarımız bu konuyu detaylı çalıştı. Bütün kameraları çalıştılar. Trafik yoğunluğu oluşturmadığı konusunda net bir karar vardık. Özellikle Kocaelili kardeşlerimden EDS sistemine destek vermelerini ve yüzde 40 gibi sadece kırmızı ışık ihlali olan tespit olduğumuz bir alanın ne kadar önemli bir soruna çözüm getireceğini bir kez daha Kocaelili kardeşlerimin takdirine bırakıyorum. Özellikle yaralanmalı ve ölümlü kazalar içimizi yakmaya devam ediyor. Maalesef kaza yerinde hayatını kaybeden 11 kardeşimiz var. Bizim görevimiz vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumaktır. Bu konuda kararlı olduğumuzu hatırlatmak istiyorum" dedi.

Vali Yavuz EDS raporunu açıkladı:
Vali Yavuz EDS raporunu açıkladı:

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07 May 2024 - 14:54 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Mert - EDS olmayan trafik ışıklarını da düşünürsek %80 kırmızı ışık ihlali vardır. Bazı ışıklar var adeta sanki orada ışık yok gibi. Sürekli bir ihlal var. Hız sınır limiti gayet iyi ama 70 km limit olan yerlerinde hız limiti 82 km olarak güncellenmeli

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 15:43
01

Yasar - doğru uygulama , özellikle otobüs duraklarına park yapılıyor , engellenmeli

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 15:22

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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