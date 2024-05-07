Kocaeli Olgunlar Turnuvası 20 Mayıs’ta başlıyor

ZAFER BALKAYA ELEKTRİK TURNUVANIN SPONSORU
Bu yıl turnuvanın sponsorluğunu Zafer Balkaya Elektrik yapıyor. Üç kategoride düzenlenecek turnuvada Genç Olgunlar 30 yaş ve üzeri, Olgunlar 40 yaş ve üzeri, Tecrübeli Olgunlar ise 48 yaş ve üzeri doğumlular oynayabilecek. İlimiz spor adamlarından Tuncay Budakin’in düzenlediği turnuvaya bu yıl da çok büyük ilgi var. Turnuvaya kayıtlar devam ediyor. Turnuva ile ilgili 0532 566 10 04 nolu telefondan bilgi alınması istendi.
GENÇ OLGUNLARDA BAŞVURU YAPAN TAKIMLAR:
Vizyon İnşaat
FC Sapanca
Arılift asansör
Zafer Balkaya Elektrik
Gölcük Yıldız FK
Kocaeli Hafriyat
Narin Simit
Maximum Özel Güvenlik
KTM Gümrük Müşavirliği
Sbs-ups-Esatech
Carver spor
Dinamo İzmit
M. A Gold Gayrimenkul
Direkli spor
Çağdaş Kocaeli Gazetesi
Emin Erol Sigorta
Plajyolu Gençlik
Alden spor
Anaçağ Anaokulu
Ultra Çelik
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.