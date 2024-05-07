Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Kocaeli Olgunlar Turnuvası 20 Mayıs’ta başlıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Bu yıl 7.düzenlenecek olan Kocaeli Olgunlar Futbol Turnuvası’nda geri sayım başladı. 20 Mayıs’ta başlayacak turnuva üç kategoride gerçekleşecek.  Genç olgunlar, olgunlar ve tecrübeli olgunlar kategorisindeki maçlar bu yıl da Doğu Kışla Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Kocaeli Olgunlar Turnuvası 20 Mayıs’ta başlıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ZAFER BALKAYA ELEKTRİK TURNUVANIN SPONSORU

Bu yıl turnuvanın sponsorluğunu Zafer Balkaya Elektrik yapıyor. Üç kategoride düzenlenecek turnuvada Genç Olgunlar 30 yaş ve üzeri, Olgunlar 40 yaş ve üzeri, Tecrübeli Olgunlar ise 48 yaş ve üzeri doğumlular oynayabilecek. İlimiz spor adamlarından Tuncay Budakin’in düzenlediği turnuvaya bu yıl da çok büyük ilgi var. Turnuvaya kayıtlar devam ediyor. Turnuva ile ilgili 0532 566 10 04 nolu telefondan bilgi alınması istendi.

GENÇ OLGUNLARDA BAŞVURU YAPAN TAKIMLAR:

Vizyon İnşaat

FC Sapanca

Arılift asansör

Zafer Balkaya Elektrik

Gölcük Yıldız FK

Kocaeli Hafriyat

Narin Simit

Maximum Özel Güvenlik

KTM Gümrük Müşavirliği

Sbs-ups-Esatech

Carver spor

Dinamo İzmit

M. A Gold Gayrimenkul

Direkli spor

Çağdaş Kocaeli Gazetesi

Emin Erol Sigorta

Plajyolu Gençlik

Alden spor

Anaçağ Anaokulu

Ultra Çelik

 

 

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# VAR, Kocaeli, İzmit

07 May 2024 - 15:20 Kocaeli- Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.367.587 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

BAY ELEMANLAR ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

PERSONEL ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamıza EMEKLİ ŞOFÖR BULAŞIKÇI BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL