Kocaeli Olgunlar Turnuvası 20 Mayıs’ta başlıyor

ZAFER BALKAYA ELEKTRİK TURNUVANIN SPONSORU

Bu yıl turnuvanın sponsorluğunu Zafer Balkaya Elektrik yapıyor. Üç kategoride düzenlenecek turnuvada Genç Olgunlar 30 yaş ve üzeri, Olgunlar 40 yaş ve üzeri, Tecrübeli Olgunlar ise 48 yaş ve üzeri doğumlular oynayabilecek. İlimiz spor adamlarından Tuncay Budakin’in düzenlediği turnuvaya bu yıl da çok büyük ilgi var. Turnuvaya kayıtlar devam ediyor. Turnuva ile ilgili 0532 566 10 04 nolu telefondan bilgi alınması istendi.

GENÇ OLGUNLARDA BAŞVURU YAPAN TAKIMLAR:

Vizyon İnşaat

FC Sapanca

Arılift asansör

Zafer Balkaya Elektrik

Gölcük Yıldız FK

Kocaeli Hafriyat

Narin Simit

Maximum Özel Güvenlik

KTM Gümrük Müşavirliği

Sbs-ups-Esatech

Carver spor

Dinamo İzmit

M. A Gold Gayrimenkul

Direkli spor

Çağdaş Kocaeli Gazetesi

Emin Erol Sigorta

Plajyolu Gençlik

Alden spor

Anaçağ Anaokulu

Ultra Çelik

Kaynak: SPOR SERVİSİ