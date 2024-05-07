Bunu da gördük! Kepçe içinde sıva yaptı

Kocaeli'nin ilçesi Gölcük Değirmendere'de ilginç bir görüntü sosyal medyada tepki topladı. Gölcük Değirmedere'de istinat duvarı inşaatı yapan ismi bilinmeyen bir firma, iş güvenliği tedbirini farklı bir şekilde alırken vatandaşların kamerasına yansıdı. İstinat duvarının üzerindeki iş makinası, kepçesine bindirdiği işçiyi aşağı sarkıttı. Metrelerce yükseklikte kepçenin içinden istinat duvarına sıva yapan işçi, hiçbir güvenlik tedbiri almadan işini yapmaya devam etti. Sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenme alan videoya onlarca tepki geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.