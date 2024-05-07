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07 May 2024 - 15:10- Gündem G:

Bunu da gördük! Kepçe içinde sıva yaptı

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Gölcük Değirmendere'de istinat duvarı inşaatı yapan bir firmanın hiçbir iş güvenliği tedbiri almadan yaptığı iş, sosyal medyada tepki topladı.

Bunu da gördük! Kepçe içinde sıva yaptı
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Kocaeli'nin ilçesi Gölcük Değirmendere'de ilginç bir görüntü sosyal medyada tepki topladı. Gölcük Değirmedere'de istinat duvarı inşaatı yapan ismi bilinmeyen bir firma, iş güvenliği tedbirini farklı bir şekilde alırken vatandaşların kamerasına yansıdı. İstinat duvarının üzerindeki iş makinası, kepçesine bindirdiği işçiyi aşağı sarkıttı. Metrelerce yükseklikte kepçenin içinden istinat duvarına sıva yapan işçi, hiçbir güvenlik tedbiri almadan işini yapmaya devam etti. Sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenme alan videoya onlarca tepki geldi. 

Kaynak: Haber Merkezi

# işçi, sosyal, Kocaeli

07 May 2024 - 15:10 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

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