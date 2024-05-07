Kocaeli’de anız ve ot yakmak yasaklandı

Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısında konuşan ve anız yangınlarına dikkat çelen Vali Yavuz, “Özellikle bir kez daha çiftçi kardeşlerimize otlarını yakmamalarını rica ediyorum. Şu anda anız mevsimi değil. Ama toprak temizleyen, tarla temizliği gerçekleştiren kardeşlerimiz bunları imha etme yolu olarak yakmayı tercih ediyor. Maalesef iklimdeki değişiklikler neticesinde yangınlara sebep veriyor. Bununla ilgili duyuruyu bir kez daha gerçekleştireceğiz. Kesinlikle ot, anız ve artık yakılmasını yasaklıyoruz. Bununla ilgili idari para cezalarını kesinlikle uygulayacağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum.” dedi.