Kocaeli'de ormanlara giriş yasağı geliyor

Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısında konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, orman yangınlarını önlemek için 4 senedir alınan tedbirlerin bu yıl da devam edeceğini duyurdu.
ORMAN YANGILARI İÇİN ÖNLEMLER ALINACAK
Konuyla ilgili konuşan Vali Yavuz, “Orman yangınlarının hepimizi üzdüğünü, akciğerlerimiz olan ormanlarımızın yok olduğunu geçen yıllarda hep müşahede ettik. Ormanları kendimizi korur gibi korumak, gözümüz gibi bakmak bizim en önemli görevimiz olmalıdır. Bu sadece kamu idaresinin görevi değil her bir vatandaşımızın, ülkede yaşayan her bir kardeşimizin birincil önceliği olması gerekir. Bu kapsamda 4 yıldır önemli tedbirleri aldık uyguladık. Geçen yıl TÜBİTAK yangını dışında büyük yangınlara müsaade etmedik.” dedi.
ORMANLARA GİRİŞ YASAKLARI GERİ GELECEK
Ormanlara giriş yasaklarının bu yıl da devam edeceğini söyleyen Vali Yavuz, “Bu yıl içerisinde de daha sonra tarihini açıklayacağımız şekilde ormanlık alanlara özellikle hassas olarak adlandırılan bazı bölgelere kısıtlama getireceğiz. Aklına esenin çadırını alıp, kimseye haber vermeden kamp yapması, ateş yakması gibi konuların kabul edilebilir olduğunu asla düşünmüyorum. Akciğerimiz olan ormanları her bir kardeşimizin gözü gibi bakması ve koruması gerekir. Bizim mesire alanlarımız var, kamp alanlarımız var rotalarımız var. Belirlediğimiz alanlar dışında kontrollü girişler ve hatta tamamen girişlere kapalı bölgeleri sizlerle ve kamuoyunla paylaşmak istiyorum. Toplumun tüm kesimlerinden özellikle bu konuya destek vermelerini istiyorum.” diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Pompacı - Paralı orman serbest .o insnlar ihale ile piknik yeri satın alıyor.birşeyler bahane edilip milleti o paralı yeşil alana sokacaklar.çevrr kirliliği ve tanfın bunun en güzel kılıfı.aynı gerekçeler ile sahiller kirletiliyor diye paralı plajlara yönlendirin..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.