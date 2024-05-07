Kocaeli'de ormanlara giriş yasağı geliyor

Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısında konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, orman yangınlarını önlemek için 4 senedir alınan tedbirlerin bu yıl da devam edeceğini duyurdu.

ORMAN YANGILARI İÇİN ÖNLEMLER ALINACAK

Konuyla ilgili konuşan Vali Yavuz, “Orman yangınlarının hepimizi üzdüğünü, akciğerlerimiz olan ormanlarımızın yok olduğunu geçen yıllarda hep müşahede ettik. Ormanları kendimizi korur gibi korumak, gözümüz gibi bakmak bizim en önemli görevimiz olmalıdır. Bu sadece kamu idaresinin görevi değil her bir vatandaşımızın, ülkede yaşayan her bir kardeşimizin birincil önceliği olması gerekir. Bu kapsamda 4 yıldır önemli tedbirleri aldık uyguladık. Geçen yıl TÜBİTAK yangını dışında büyük yangınlara müsaade etmedik.” dedi.

ORMANLARA GİRİŞ YASAKLARI GERİ GELECEK

Ormanlara giriş yasaklarının bu yıl da devam edeceğini söyleyen Vali Yavuz, “Bu yıl içerisinde de daha sonra tarihini açıklayacağımız şekilde ormanlık alanlara özellikle hassas olarak adlandırılan bazı bölgelere kısıtlama getireceğiz. Aklına esenin çadırını alıp, kimseye haber vermeden kamp yapması, ateş yakması gibi konuların kabul edilebilir olduğunu asla düşünmüyorum. Akciğerimiz olan ormanları her bir kardeşimizin gözü gibi bakması ve koruması gerekir. Bizim mesire alanlarımız var, kamp alanlarımız var rotalarımız var. Belirlediğimiz alanlar dışında kontrollü girişler ve hatta tamamen girişlere kapalı bölgeleri sizlerle ve kamuoyunla paylaşmak istiyorum. Toplumun tüm kesimlerinden özellikle bu konuya destek vermelerini istiyorum.” diye konuştu.