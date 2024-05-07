Artık ücretsiz olacak! Fevziye Camii tuvalet ihalesi iptal edildi

PROTOKOL İPTALİ OY BİRLİĞİYLE GEÇTİ

İzmit Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı bugün İzmit Belediyesi’nde gerçekleşti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen mecliste 22 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Geçmiş dönem İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan döneminde Fevziye Camii tuvaleti için ihaleye çıkmış ve 8 yıllık sözleşme ile umumi tuvalet özel bir işletmeye verilmişti. Son olarak tuvalet ücreti 9 liraya ulaşmış ve vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Bugün gerçekleşen mecliste ihale süresi 2026 yılında bitecek ihalenin iptali maddesi gündeme geldi. Madde AK Parti, CHP ve MHP’li meclis üyelerinin oy birliği ile iptal edildi.