Kocaeli'de 1 ayda 436 düzensiz göçmen yakalandı

436 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısında 'Göçmen Kaçaklığı' ile mücadele hakkında bilgilendirme yapan Vali Yavuz, “Yakın coğrafyamızda meydana gelen iç karışıklar, iş savaş ve işgaller ile ülkemiz maalesef bir düzensiz göç akınına uğramıştır. Düzensiz göç ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda tavizsiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Emniyet ve jandarmamız sahada yoğun kontroller gerçekleştiriyor. Özellikle organizatörlerle ilgili yakalamalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 15 göçmen göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirilmiş, 16 organizatör yakalanmı,ş 8 organizatör tutuklanmıştır. 436 düzensiz göçmen de 1 ay içerisinde yakalanmıştır." dedi.