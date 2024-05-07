100 bin lira çeken ne kadar faiz ödüyor?

Yüksek faiz oranları ve artan kısıtlamalar ticari kredi kullanımını zorlaştırdı. Buna rağmen finansman ihtiyacı için birçok şirket uygun kredi arayışlarını sürdürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre ticari kredi kullanımı 26 Nisan haftasında 18 milyar liraya yaklaştı. Taksitli ticari kredilerin tutarı 17 milyar 858 milyon lira artarak 1 trilyon 618 milyar 388 milyon liraya çıktı.

KOBİ kredisi faizleri yüzde 5 bandını aşarken, kredi maliyetleri yüzde 75 seviyesinin üzerine çıktı. 12 ay vadeli 100 bin liralık kredinin geri ödemesi 150 bin liraya yaklaştı.



Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 4,59

Aylık Taksit: 11.168 TL

Toplam Ödeme: 135.116 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 5,75

Aylık Taksit: 11.952 TL

Toplam Ödeme: 144.527 TL

Denizbank

Faiz Oranı: Yüzde 5,49

Aylık Taksit: 11.774 TL

Toplam Ödeme: 142.391 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 6,05

Aylık Taksit: 12.159 TL

Toplam Ödeme: 147.012 TL



QNB Finansbank

Faiz Oranı: Yüzde 4,73

Aylık Taksit: 11.261 TL

Toplam Ödeme: 136.235 TL

ING Bank

Faiz Oranı: Yüzde 4,57

Aylık Taksit: 11.155 TL

Toplam Ödeme: 134.956 TL