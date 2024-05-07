100 bin lira çeken ne kadar faiz ödüyor?

Yüksek faiz oranları ve artan kısıtlamalar ticari kredi kullanımını zorlaştırdı. Buna rağmen finansman ihtiyacı için birçok şirket uygun kredi arayışlarını sürdürdü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre ticari kredi kullanımı 26 Nisan haftasında 18 milyar liraya yaklaştı. Taksitli ticari kredilerin tutarı 17 milyar 858 milyon lira artarak 1 trilyon 618 milyar 388 milyon liraya çıktı.
KOBİ kredisi faizleri yüzde 5 bandını aşarken, kredi maliyetleri yüzde 75 seviyesinin üzerine çıktı. 12 ay vadeli 100 bin liralık kredinin geri ödemesi 150 bin liraya yaklaştı.
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 4,59
Aylık Taksit: 11.168 TL
Toplam Ödeme: 135.116 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 5,75
Aylık Taksit: 11.952 TL
Toplam Ödeme: 144.527 TL
Denizbank
Faiz Oranı: Yüzde 5,49
Aylık Taksit: 11.774 TL
Toplam Ödeme: 142.391 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 6,05
Aylık Taksit: 12.159 TL
Toplam Ödeme: 147.012 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: Yüzde 4,73
Aylık Taksit: 11.261 TL
Toplam Ödeme: 136.235 TL
ING Bank
Faiz Oranı: Yüzde 4,57
Aylık Taksit: 11.155 TL
Toplam Ödeme: 134.956 TL
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Halil Serhay - Resmen tefecelik
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.