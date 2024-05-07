Hürriyet'e 170 milyonluk yetki: İzmit Belediyesi daha da borçlanacak

22 GÜNDEM MADDESİ KARARA BAĞLANDI

İzmit Belediye Meclisi mayıs ayı meclis toplantısı bugün İzmit Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen mecliste 22 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis üyeliğinden istifa eden İbrahim Efe yerine meclis üyesi olan Çetin Çomaklı mecliste yerini aldı. Mecliste İzmit Belediye Başkanlığına 170 milyonluk kredi çekme yetkisi oy çokluğu ile kabul edildi.

KREDİNİN NEREYE KULLANILACAĞI BELLİ DEĞİL

MHP İzmit Meclis Üyesi Okan Karagöz, İzmit Belediyesi’nin 170 milyon liralık kredi çekme yetkisi hakkında söz aldı. Karagöz kürsüden yaptığı konuşmada şunları söyledi, “Biz asla İzmit Belediyesinin işleyişine engel olmak için bir muhalefet şerhi koymadık. Çekilecek olan kredinin şartları belli değil, geri ödeme planının ne olduğunu bilmiyoruz. 170 milyona kredi başvurusu yapacağız ama tamamını mı çekeceğiz yoksa ihtiyaç halinde mi çekeceğiz. Biz şerhimizi bu durumun belirsiz oluşuna koyduk.”

KREDİYİ BELKİ HİÇ KULLANMAYABİLİRİZ

Karagöz’e cevap veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu meclis onayıyla çekebileceğimiz kredi. Sürekli olarak meclisi toplayamayacağımız için bu yetkiyi almamız gerekiyordu. Bu krediyi belki hiç kullanmayacağız yada tamamını kullanacağız.1 yıl sonra diğer araçların kredisi bitecek. Fen işlerinin ihtiyaçlarına olan araçlar var. İlerleyen dönemde bunlar için kullanabiliriz. Bir kredi çekeceğimiz zaman buraya gelip sizleri bilgilendireceğimize emin olabilirsiniz.” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Serdar Atasever de cevabında “Teminatsız şekilde bir kredi verilmiyor. Projelerde sermayeler kısıtlı kalıyor. Oy birliği ile geçmesini istedik ama oy çokluğu ile geldi” ifadelerini kullandı.