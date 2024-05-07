Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
07 May 2024 - 16:06- Gündem G:

Hürriyet'e 170 milyonluk yetki: İzmit Belediyesi daha da borçlanacak

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Belediye Meclisi mayıs ayı meclisinde 22 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İzmit Belediyesi Başkanlığı’na 170 milyonluk kredi yetkisi verilmesi ile ilgili söz alan MHP Grup Başkanvekili Okan Karagöz, “Bu kredinin nereye kullanılacağı belli olmadığı için muhalefet şerhi koyduk" ifadeleri kullandı.

Hürriyet'e 170 milyonluk yetki: İzmit Belediyesi daha da borçlanacak mask
Hürriyet'e 170 milyonluk yetki: İzmit Belediyesi daha da borçlanacak
Hürriyet'e 170 milyonluk yetki: İzmit Belediyesi daha da borçlanacak
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

22 GÜNDEM MADDESİ KARARA BAĞLANDI

İzmit Belediye Meclisi mayıs ayı meclis toplantısı bugün İzmit Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen mecliste 22 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis üyeliğinden istifa eden İbrahim Efe yerine meclis üyesi olan Çetin Çomaklı mecliste yerini aldı. Mecliste İzmit Belediye Başkanlığına 170 milyonluk kredi çekme yetkisi oy çokluğu ile kabul edildi.

KREDİNİN NEREYE KULLANILACAĞI BELLİ DEĞİL

MHP İzmit Meclis Üyesi Okan Karagöz, İzmit Belediyesi’nin 170 milyon liralık kredi çekme yetkisi hakkında söz aldı. Karagöz kürsüden yaptığı konuşmada şunları söyledi, “Biz asla İzmit Belediyesinin işleyişine engel olmak için bir muhalefet şerhi koymadık. Çekilecek olan kredinin şartları belli değil, geri ödeme planının ne olduğunu bilmiyoruz. 170 milyona kredi başvurusu yapacağız ama tamamını mı çekeceğiz yoksa ihtiyaç halinde mi çekeceğiz. Biz şerhimizi bu durumun belirsiz oluşuna koyduk.”

Hürriyet'e 170 milyonluk yetki: İzmit Belediyesi daha da borçlanacak

KREDİYİ BELKİ HİÇ KULLANMAYABİLİRİZ

Karagöz’e cevap veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu meclis onayıyla çekebileceğimiz kredi. Sürekli olarak meclisi toplayamayacağımız için bu yetkiyi almamız gerekiyordu. Bu krediyi belki hiç kullanmayacağız yada tamamını kullanacağız.1 yıl sonra diğer araçların kredisi bitecek. Fen işlerinin ihtiyaçlarına olan araçlar var. İlerleyen dönemde bunlar için kullanabiliriz. Bir kredi çekeceğimiz zaman buraya gelip sizleri bilgilendireceğimize emin olabilirsiniz.” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Serdar Atasever de cevabında “Teminatsız şekilde bir kredi verilmiyor. Projelerde sermayeler kısıtlı kalıyor. Oy birliği ile geçmesini istedik ama oy çokluğu ile geldi” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'e 170 milyonluk yetki: İzmit Belediyesi daha da borçlanacak

# VAR, İzmit, MHP, fatma kaplan hürriyet

07 May 2024 - 16:06 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.367.587 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Kosekoylu Fanatik Sone - Belediye öyle bir battı ki, tahmin bile edemezsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 17:31
02

No Mat - 5 yıl sonunda borç batağında yüzen İzmit'i oluşturmayı başardılar ama daha kötüsü şimdi gırtlağına kadar borca batmış bir belediye 5 yıl sonunda ise borç bataklığı içinde bir izmit belediyesi... hiç iyi günler beklemiyor... alınacak kredi hangi şartlarda nereden alınacak ödemeler belli değil... yap işlet devret modeli ile devlet borçsuz köprüler yollar yaparken eleştirenler konuşanlar şimdi ne diyecekler bakalım burada yap işlet yok burada borç al ödeme borç büyüsün esir alsın mantığı var...

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 07 Mayıs 16:44
01

Esnaf - bunların alayı kır kız kullanmayada bilirizmiş......kullanmaycagın krediyi niye talep ediyorsun.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 07 Mayıs 16:26
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOTOSİKLET TESLİMAT PERSONELİ ARANIYOR

HONDA Haldız Motosiklet’te görevlendirilmek üzere, *Sıfır motosikletlerin kontrolü ve teslimatını tamamlamakla görevli, *20-45 yaş arası BAY TESLİMA...

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

BAY ELEMANLAR ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

PERSONEL ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamıza EMEKLİ ŞOFÖR BULAŞIKÇI BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL