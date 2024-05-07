Acil kan aranıyor

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyesi Kemal Tosun’un Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yarın sabah ameliyat olacak eşi Tülay Tosun için A RH(-) kan grubuna ihtiyaç vardır. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların Kızılay Şubelerine giderek, Tülay Tosun adına kan bağışında bulunduktan sonra barkod numaralarını 0507 454 41 19 irtibat numarasına iletmeleri rica olunur.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.