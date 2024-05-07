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07 May 2024 - 16:24- Gündem G:

SARBAŞ’a 25 milyonluk sermaye artırımı

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İzmit Belediye Meclisi Mayıs ayı meclis toplantısı bugün İzmit Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen mecliste 22 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste İzmit Belediyesi iştiraki olan SARBAŞ’ın 25 milyonluk sermaye artırımı maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Yavuz Solmaz
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SARBAŞ’a 25 milyonluk sermaye artırımı mask
SARBAŞ’a 25 milyonluk sermaye artırımı
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MAYIS AYI MECLİSİ GERÇEKLEŞTİ

İzmit Belediye Meclisi Mayıs ayı meclis toplantısı bugün İzmit Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen mecliste 22 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste İzmit Belediye Başkanlığına 170 milyonluk kredi çekme yetkisi ile birlikte SARBAŞ’ın 25 milyonluk sermaye artırımı maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi.

PROJELER AKSATILIR MI DİYE DÜŞÜNDÜK?

MHP Meclis Grup Başkanvekili Okan Karagöz, İzmit Belediyesi iştiraki olan SARBAŞ’ın 25 milyon sermaye artırımı yapılması maddesinde söz alarak, “Geçen dönemde SARBAŞ’ın zarar ettiği iflas ettiğine dair haberler okuduk. Bir meclis üyesi ve komisyon üyesi olarak mizanları talep ettim. Meclise az kaldı zaman yetmez diyerek mizanlar gelmedi. Şirketle alakalı bilgimiz yok. 25 milyon lira sermaye artırımına gidildiğinde diğer projeleri aksatır mı diye düşündük. Bilinmezlikler sebebiyle bu maddeye de şerh koyduk. Komisyonda bize bilgi verilmeyecekse bu komisyonların olmasına gerek yok o zaman.” dedi.

SARBAŞ’a 25 milyonluk sermaye artırımı

SERMAYE ARTIŞI YAPMAMAK İFLASA SÜRÜKLEMEK OLUR

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı CHP’li Serdar Atasever, Karagöz’e cevap vererek şunları söyledi: “Sermaye artırımı hem ayni hem de parasal olacak. Sermaye arttırışı daha önce de meclise gelmişti. Sermaye artırımları zorunludur. Arkadaşlarımızla da bu yola çıkarken söyledik, hak yemeyeceğiz ve hakkımızı da yedirmeyeceğiz. SARBAŞ’a sermaye aktarımı yapmamak şirketi iflasa sürüklemek demek olur” ifadelerinde bulundu.

SARBAŞ’IN İFLAS ETTİ DE HABERİMİZ Mİ YOK?

AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü, “SARBAŞ’ın 9. ay sonu itibariyle 30 milyon lira borcu vardı. SARBAŞ gibi kafeleri işlettiğiniz bir yere sermaye artışı istiyorsunuz aynı zamanda belediyeye 170 milyon kredi çekmek istiyorsunuz. SARBAŞ’ın mizanı ve bilançosunun verilmediği söylendi SARBAŞ iflas etti de bizim mi haberimiz yok bunları merak ediyorum.”

SARBAŞ HİZMET ODAKLI İŞLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet söz alarak, “SARBAŞ biz görevde değilken lüks araçların kiralandığı bir şirketti. Sermayesi de yoktu. SARBAŞ giderek büyüyor. Kar odaklı değil hizmet odaklı şekilde işlerini devam ettiriyor. Sermaye artırımı şirketin mal varlığını kaybetmemesi ile ilgilidir. Bu krediyi ihtiyaç olursa çekeceğiz. Kredinin de SARBAŞ ile bir ilgisi yoktur.” ifadeleri kullandı.

# parti, hizmet, İzmit, MHP, fatma kaplan hürriyet

07 May 2024 - 16:24 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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