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Körfez’de 2023 yılı bütçe kesin hesabı kabul edildi

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Körfez Belediyesi Meclisi Mayıs Ayı İkinci Oturumu’nda 2023 yılı Kesin Hesabı görüşüldü. Hesap, oy çokluğu ile kabul edildi.

Körfez’de 2023 yılı bütçe kesin hesabı kabul edildi mask
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Körfez Belediyesi Meclisi, 2023 yılı Kesin Hesabı’nın görüşülmesi için Mayıs Ayı Meclisi İkinci Oturumu’nu gerçekleştirdi. Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tek gündem maddesi ele alındı. Rapor hakkında meclis üyelerine bilgiler aktaran Söğüt, muhalefet meclis üyelerinin sorularına da tek tek cevap verdi, açıklamalarda bulundu.

SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı’nın hazırlanmasında emeği geçen Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine teşekkür eden Başkan Şener Söğüt, hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Söğüt, “Hem sizlere, geçmiş dönem meclis üyelerimize ve sizlere, ilgili birimlere, çalışan komisyona teşekkür ediyorum.

HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Neticede bir bütçeden beklenilen gerçekleşme oranının yüzde 100’e yakın olması. Tahmini bütçe zaten adı üstünde. Yüzde 100’ü yakalamak çok nadirdir.  Gerçekleşme oranımız giderde yüzde 87, gelirde yüzde 86, taahhuka göre de yüzde 92. Rakam olarak iyi bir bütçe. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Komisyon raporunun okunması sonrasında gerçekleştirilen oylama ile Bütçe Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısının da 4 Haziran Salı günü saat 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: BÜLTEN

# Körfez, başkan

07 May 2024 - 17:13 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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