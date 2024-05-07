Körfez’de 2023 yılı bütçe kesin hesabı kabul edildi

Körfez Belediyesi Meclisi, 2023 yılı Kesin Hesabı’nın görüşülmesi için Mayıs Ayı Meclisi İkinci Oturumu’nu gerçekleştirdi. Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tek gündem maddesi ele alındı. Rapor hakkında meclis üyelerine bilgiler aktaran Söğüt, muhalefet meclis üyelerinin sorularına da tek tek cevap verdi, açıklamalarda bulundu.
SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM
2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı’nın hazırlanmasında emeği geçen Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine teşekkür eden Başkan Şener Söğüt, hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Söğüt, “Hem sizlere, geçmiş dönem meclis üyelerimize ve sizlere, ilgili birimlere, çalışan komisyona teşekkür ediyorum.
HAYIRLI UĞURLU OLSUN
Neticede bir bütçeden beklenilen gerçekleşme oranının yüzde 100’e yakın olması. Tahmini bütçe zaten adı üstünde. Yüzde 100’ü yakalamak çok nadirdir. Gerçekleşme oranımız giderde yüzde 87, gelirde yüzde 86, taahhuka göre de yüzde 92. Rakam olarak iyi bir bütçe. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ
Komisyon raporunun okunması sonrasında gerçekleştirilen oylama ile Bütçe Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısının da 4 Haziran Salı günü saat 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.